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Министерство экологии и природных ресурсов инициирует проведение учета популяции лося и внесение данного вида животных в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра Василия Полуйко.

По его словам, Минприроды уже подготовило и передало официальное письмо в Национальную комиссию по вопросам Красной книги Украины.

Кроме того, Минприроды инициирует проведение соответствующих научных исследований, позволяющих исследовать реальное состояние популяции лося.

«Чтобы снять напряжение в спорах о состоянии популяции лосей в Украине, мы выступаем за проведение научных исследований с участием авторитетных украинских ученых, чтобы получить объективные данные о состоянии популяции. Мы также выступаем за привлечение к этому исследованию как можно большего количества ученых и экологов, занимающихся данной тематикой», - сказал Полуйко.

Он отметил, что финансирование научных исследований возможно за счет средств Программы финансирования природоохранных мероприятий.

Отметим, что сейчас в Украине лось является последним из трофейных охотничьих видов. Судьба вида в Украине переменная. По разным данным, численность популяции составляет на уровне 2-6 тыс. голов. В то же время ученые отмечают, что если в начале 90-х гг. лось встречался во всех областях Украины, кроме Крыма, то сейчас это животное встречается в основном только в лесной зоне.

 

 
ForUm

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