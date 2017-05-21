По факту взрыва в офисе «Конгресса украинских националистов» начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В субботу, 20 мая, в 22:25, в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о взрыве в доме на улице Антоновича. По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяли деформированные металлические фрагменты, которые отправили на исследование.

По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.

Материалы зарегистрированы, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Опрошены свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция проводит ряд мероприятий, направленных на раскрытие преступления. За совершение правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, жертв и пострадавших при взрыве нет.