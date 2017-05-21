также в разделеСтолица
В офис «Конгресса украинских националистов» в Киеве бросили гранату 72
В Киеве и пригороде перекроют ряд улиц в связи с велогонкой 23
Велодень: В Киеве перекрыли ряд улиц 35
В Киеве планируют открыть 11 пляжей 24
Китайцы помогут Киеву построить метро на Троещину 34
В Киеве начала работу водная полиция 34
В вагонах киевского метро планируют наставить камер на 83 миллиона 301
Эффект домино: В Киеве столкнулись пять автомобилей 156
Кличко: Решение о сносе завода «Большевик» должен принимать Кабмин 49
В Киеве на Оболони прорвало теплосеть 89
В Киеве установят терминалы для продажи ж/д билетов 64
Проект развязки на Шулявке предусматривает снос «Большевика» 122
Реконструкция развязки на Шулявке обойдется в 400 миллионов 94
Из-за драки в Киевсовете пострадали полицейские, открыто два дела 34
В Киевсовете активисты устроили драку и прорвались в зал заседаний 162
В Киеве памятник Ватутину облили красной краской 81
С арки Дружбы народов убрали «радугу» 391
В Киеве задержан организатор убийства черкасского журналиста 39

По факту взрыва в офисе «Конгресса украинских националистов» начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В субботу, 20 мая, в 22:25, в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о взрыве в доме на улице Антоновича. По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Выяснилось, что взрыв произошел на первом этаже здания. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяли деформированные металлические фрагменты, которые отправили на исследование.

По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната РГД-5.

Материалы зарегистрированы, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Опрошены свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция проводит ряд мероприятий, направленных на раскрытие преступления. За совершение правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, жертв и пострадавших при взрыве нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года