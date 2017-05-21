В воскресенье, 21 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».