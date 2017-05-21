Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы могут прожить без подконтрольных ФСБ российских социальных сетей.

Об этом он заявил во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

«В течение последних трех лет мы вместе проводим декоммунизацию, вот почему произошел так называемый «ленинопад» и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, вот почему обновились таблички с названиями улиц, потому коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране», - приводит слова Порошенко УНИАН.



«Кстати, и без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», - добавил Президент.



Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.