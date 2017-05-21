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В Киеве в здании на улице Антоновича, где находится офис «Конгресса украинских националистов», произошел взрыв. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«В здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится организация, бросили боевую гранату. Через несколько минут на место прибыли правоохранители и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов ГосЧС и скорую помощь. Однако их помощь не понадобилась», - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа главного управления полиции.
ForUm

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