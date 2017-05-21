С одним из подозреваемых в совершении столкновений 9 мая в Днипре заключено соглашение о признании виновности, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«Он присутствовал во время проведения праздничных мероприятий, однако сам не наносил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания», - отмечается в сообщении.

Материалы в отношении совершенного им преступления выделены в отдельное производство, а обвинительный акт был направлен в суд.

В рамках инкриминируемой ему статьи 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

12 мая в Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре. 13 мая он был арестован.

По состоянию на 17 мая установлены 25 лиц из тех, кто спровоцировал потасовку.