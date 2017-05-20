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Президент США Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив «свихнувшегося» директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, «как гора упала с плеч». Об этом сообщает ВВС со ссылкой на американские СМИ.

«Я только что уволил главу ФБР. Он сбрендил, просто свихнулся, - сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. - На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало».

Газета сообщает, что этот зачитанный документ основан на стенографических записях состоявшегося в Овальном кабинете разговора, достоверность которого подтвердил еще один неназванный чиновник.

«Я сам не под следствием», - цитирует реплику американского президента российским гостям официальный документ.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как указывает New York Times, также не высказал возражений по поводу достоверности изложенного.

10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.

Эта встреча уже вызвала неоднозначную реакцию на этой неделе, когда стало известно, что Трамп поделился, как сообщалось «особо секретной информацией», полученной от израильской разведки.

Путин в среду заявил, что Лавров и Кисляк не узнали никаких секретов от американского президента.

Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что тот отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.
ForUm

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