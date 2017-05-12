Президент США Дональд Трамп заявил, что не является объектом расследования ФБР, а уволенного им в среду директора бюро Джеймса Коми назвал «саморекламщиком» и «позером».

В интервью NBC News Трамп также сказал, что лично принял решение уволить главу ФБР, передает ВВС.

Джеймс Коми возглавлял расследование предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в США и возможного тайного сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа и представителями Кремля.

В своем первом после увольнения директора ФБР интервью Трамп рассказал, что интересовался у Коми, находится ли под следствием сам президент.

«Я попросил: если можно, сообщите мне, под следствием ли я? Он ответил: вы не под следствием», - заявил Трамп.

«Я знаю, что не нахожусь под следствием», - повторил президент США.

Следом Трамп сделал заявление, которое ставит под сомнение вчерашнее официальное объяснение Белого дома, согласно которому президент уволил Коми по рекомендации высших чиновников минюста.

«Он саморекламщик. Он позер. В ФБР был бардак. Я собирался уволить Коми, это было мое решение, - заявил Трамп. - Я собирался его уволить независимо от рекомендации», - добавил он.

В Белом доме назвали расследование, касающееся России, «вероятно, одной из самых неважных задач» из тех, которыми занимается сейчас ФБР.

Однако исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб заявил в четверг, что это «очень важное расследование».

Выступая в четверг перед комитетом разведки сената, Маккейб также опроверг утверждения Белого дома о том, что прежний директор якобы утратил доверие своих сотрудников.

«Я могу с уверенностью сказать вам, что у подавляющего большинства сотрудников были хорошие и доверительные отношения с директором Коми», - сказал Маккейб.

Исполняющий обязанности директора ФБР пообещал не информировать Белый дом о ходе расследования и сообщать сенатскому комитету о любых попытках вмешаться в его проведение.

На слушаниях глава комитета Ричард Берр спросил Маккейба, известно ли тому о разговоре Коми с Трампом, в котором глава ФБР сообщил президенту, что тот не является объектом расследования.

Маккейб ответил, что не может это комментировать, поскольку следствие все еще продолжается.