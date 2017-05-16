Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с «Исламским государством».

«Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать», - написал он в своем Twitter.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.





Трамп сослался на «гуманитарные соображения».

«Я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ и терроризма», - добавил он.

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.







Ранее издание Washington Post сообщило, что Трамп поделился «особо секретной информацией», когда встречался с Лавровым и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком на прошлой неделе.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, писала во вторник газета New York Times.

Согласно Washington Post, уровень секретности предоставленных России сведений настолько высок, что такие данные не были предоставлены даже союзникам США.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая в этой встрече, ранее назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же заявил и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобного не было», - сказал он.