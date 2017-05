Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с «Исламским государством».

«Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать», - написал он в своем Twitter.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....