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Президент РФ Владимир Путин назвал политической шизофренией обвинения президента США Дональда Трампа в том, что он передал главе российского МИД Сергею Лаврову секретные сведения.

«Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты»,- приводит слова Путина РИА Новости.

Он пошутил, что Лаврову придется объявить выговор, «потому что этими «секретами» он с нами не поделился». «Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны»,- сказал Путин.

В понедельник Washington Post и New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщили, что Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по группировке «Исламское государство».

Президент США заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с «Исламским государством».

 
ForUm

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