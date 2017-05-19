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Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem, сообщает пресс-служба ФГИ.

Отмечается, что указанным постановлением Высший специализированный суд остановил выполнение постановления Южного городского суда Одесской области от 06.03.2017 по делу о взыскании с ОАО «ОПЗ» в пользу компании Ostchem Холдинг Лимитед 5,24 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн неоспариваемой начисленной пени.

Напомним, апелляционный суд Одесской области 10 мая отклонил апелляционную жалобу Фонда государственного имущества и Одесского припортового завода (ОПЗ) на определение Южного городского суда Одесской области, которым тот удовлетворил ходатайство компании Ostchem Holding Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа) о признании в украинской юрисдикции и выполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о взыскании с ОПЗ 193,258 млн долларов долга за природный газ (по договору от января 2013) и 57,977 млн долларов пени за его несвоевременную оплату (суммарно - 251,235 млн долларов).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководству Фонда государственного имущества и Министерства юстиции принять все необходимые меры для защиты интересов государства и защиты государственного имущества в деле вокруг потенциального банкротства Одесского припортового завода.

Президент Петр Порошенко рассчитывает к осени получить четкую картину по приватизации Одесского припортового завода и считает неприемлемым его банкротство. 
ForUm

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