Апелляционный суд Одесской области 10 мая отклонил апелляционную жалобу Фонда государственного имущества и Одесского припортового завода (ОПЗ) на определение Южного городского суда Одесской области, которым тот удовлетворил ходатайство компании Ostchem Holding Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа) о признании в украинской юрисдикции и выполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о взыскании с ОПЗ 193,258 млн долларов долга за природный газ (по договору от января 2013) и 57,977 млн долларов пени за его несвоевременную оплату (суммарно - 251,235 млн долларов). Об этом на заседании Кабмина сказал и.о. председателя ФГИ Дмитрий Парфененко, передает 112 Украина.

«Вчера, 10 мая, апелляционный суд отклонил все наши апелляции и ходатайства и оставил в силе решение Южного городского суда. Фактически этим решением открыт потенциальный путь к банкротству предприятия», - сказал он.

По словам Парфененко, представители ОПЗ не явились на рассмотрение апелляции.

ФГИ намерен подавать кассационную жалобу.

Министр юстиции Павел Петренко призывает Генеральную прокуратуру вступить в дело при рассмотрении кассационной жалобы. Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал идею обращения в правоохранительные органы.

Как известно, Стокгольмский арбитраж 25 июля 2016 года удовлетворил иск компании Ostchem Дмитрия Фирташа и взыскал с ОПЗ $193,36 млн основного долга за поставки газа и $57,8 млн пени за просрочку платежей.

После этого Ostchem обратилась в украинский суд, чтобы легализовать это решение на территории страны. Южный городской суд Одесской области 6 марта 2017 года дал компании разрешение на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража. Суд разрешил взыскать Ostchem с ОПЗ 5,24 млрд гривен долга и 1,57 млрд гривен пени.

ОПЗ и ФГИ оспорили это решение в Одесском апелляционном суде, рассмотрение дела было назначено на 10 мая.

Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа – с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг сформировался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года в сентябре-декабре 2013 года. Именно в этот период «Газпром» снизил цену газа для Ostchem с $430 до $265 за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по $430. Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.