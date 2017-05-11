Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководству Фонда государственного имущества и Министерства юстиции принять все необходимые меры для защиты интересов государства и защиты государственного имущества в деле вокруг потенциального банкротства Одесского припортового завода.

Об этом он заявил во время заседания правительства, где среди прочего был поставлен вопрос о ситуации вокруг бюджетообразующего предприятия, которое является одним из крупнейших химических производств в стране, а также одним из крупнейших объектов приватизации.

Руководитель Фонда госимущества Украины Дмитрий Парфененко сообщил, что сейчас в судебном порядке признано долг ОПЗ, который составляет 193 млн долл. плюс пеня и штрафы.

По словам Парфененко, это открывает «потенциальный путь к банкротству предприятия». Именно поэтому, ФГИУ сейчас готовит кассационное обращение и ряд других технических шагов, которые «сделают невозможным банкротство завода».

Комментируя сложившуюся ситуацию, Гройсман отметил: «У меня ощущение, что специально доводят ситуацию до того состояния, в котором она есть. Я считаю, что это заговор, который начался еще в прошлом году. Правительство утвердило условия публичной продажи (завода). Однако была попытка проиграть один суд, сейчас происходит попытка проиграть другие суды. Это все способствует тому, чтобы начать банкротство предприятия, которое принадлежит украинскому народу, - сказал Гройсман. - Поручение Фонду госимущества и Министерству юстиции принять все необходимые меры для защиты интересов государства, защиты государственного имущества. Если нужно - меняйте менеджмент завода срочно, юристов - срочно».

Премьер подчеркнул, что направит соответствующее обращение в НАБУ и Генеральную прокуратуру. «Соответствующее обращение я направлю в НАБУ, думаю, для них это будет интересно - почти 300 млн долл. (долга), как так все это быстро происходит. И я обращусь к генеральному прокурору, чтобы он взял это дело под личный контроль. Вопрос в государственном имуществе и защите национальных интересов, и это главное», - сказал глава правительства.

Он также обратился к руководителю ФГИУ с просьбой посетить Министерство внутренних дел, дать соответствующие показания для начала работы правоохранительных органов по этому делу.

«Я молчать не буду, и думаю, что все это понимают», - добавил Гройсман.

Напомним, апелляционный суд Одесской области 10 мая отклонил апелляционную жалобу Фонда государственного имущества и Одесского припортового завода (ОПЗ) на определение Южного городского суда Одесской области, которым тот удовлетворил ходатайство компании Ostchem Holding Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа) о признании в украинской юрисдикции и выполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о взыскании с ОПЗ 193,258 млн долларов долга за природный газ (по договору от января 2013) и 57,977 млн долларов пени за его несвоевременную оплату (суммарно - 251,235 млн долларов).