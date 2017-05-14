Президент Петр Порошенко рассчитывает к осени получить четкую картину по приватизации Одесского припортового завода и считает неприемлемым его банкротство. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает LIGA.net.

«Абсолютно неприемлемо его банкротство. Думаю, правительство примет меры, чтобы не допустить этого банкротства, в том числе имею в виду и переговоры, и судебные процессы за пределами Украины», - отметил он.

Единственным выходом, и не только в ситуации с ОПЗ, Президент назвал приватизацию для ликвидации потенциального источника коррупции: «Надеюсь, что будет определена новая кандидатура главы Фонда госимущества, что будет приглашен новый советник, и осенью мы получим четкую картину по темпам и срокам приватизации. Другой альтернативы я не вижу».

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководству Фонда государственного имущества и Министерства юстиции принять все необходимые меры для защиты интересов государства и защиты государственного имущества в деле вокруг потенциального банкротства Одесского припортового завода.