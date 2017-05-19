также в разделеПроисшествия
В Запорожской области мужчина умер после общения с полицией 34
В Хмельницкой области у фермера за ночь погибли 88 коров 120
В Кропивницком взорвали авто, ранен мужчина 30
Поляк напал пару из Украины за разговор на украинском языке 90
В ДТП в Турции пострадали 16 украинцев 31
В Запорожье самолет МАУ застрял в бетоне 149
Боевики обстреляли контрольный пост «Марьинка» 20
Под Докучаевском боевики бросили в патруль ОБСЕ дымовую гранату 23
В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали украинцы 93
За прошлые сутки в зоне АТО 52 обстрела, ранены 5 военных 38
Возле Киева горит мусорная свалка 276
В Краматорске – массовое отравление: ученик принес в школу медный купорос 42
На Закарпатье боец АТО бросил гранату в бар: тяжело ранен мужчина 44
Сутки в АТО: 43 обстрела, потерь среди военных нет 20
В Николаеве неизвестные жестоко избили депутата горсовета 59
На Харьковщине произошла массовая драка со стрельбой, есть жертвы 179
Боевики заняли серую зону возле Песок 141
Во дворе дома в Мукачево взорвали две гранаты 45

Вчера, 18 мая, в Балаклейском районе Харьковской области на автомобильной дороге общего пользования местного значения Андреевка-Курган-Меловое произошло обрушение пешеходной части моста через р. Северский Донец, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Отмечается, что мост был построен в 1962 году.

По результатам предварительного заключения специализированной организации, сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыто как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

В ОГА подчеркнули, что службой автомобильных дорог разработана схема маршрута объезда сооружения и согласована с Управлением превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года