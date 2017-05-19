Вчера, 18 мая, в Балаклейском районе Харьковской области на автомобильной дороге общего пользования местного значения Андреевка-Курган-Меловое произошло обрушение пешеходной части моста через р. Северский Донец, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Отмечается, что мост был построен в 1962 году.

По результатам предварительного заключения специализированной организации, сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыто как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

В ОГА подчеркнули, что службой автомобильных дорог разработана схема маршрута объезда сооружения и согласована с Управлением превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.