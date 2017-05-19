Вчера, 18 мая, в Балаклейском районе Харьковской области на автомобильной дороге общего пользования местного значения Андреевка-Курган-Меловое произошло обрушение пешеходной части моста через р. Северский Донец, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
Отмечается, что мост был построен в 1962 году.
По результатам предварительного заключения специализированной организации, сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыто как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.
В ОГА подчеркнули, что службой автомобильных дорог разработана схема маршрута объезда сооружения и согласована с Управлением превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
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