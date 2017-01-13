Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного суда.
Об этом сообщила глава агентства Наталья Корчак.
«НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с Законами Украины «О предотвращении коррупции» и «О судоустройстве и статусе судей» и Порядком проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, в утвержденного постановлением КМУ», - написала она в Facebook.
Корчак добавила, что решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, было принято на вчерашнем заседании Нацагентства.
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