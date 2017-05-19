Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что берет на себя обязательство до конца года внести законопроект об осовременивании пенсий военным пенсионерам.

Он об этом сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВР 19 мая, сообщает 112 Украина.

«Я с этой трибуны гарантирую, я беру на себя обязательства, мы внесем новый законопроект об осовременивании и повышении пенсий военным пенсионерам. Их около двух миллионов человек», - отметил Гройсман.

По его словам, они получат повышение пенсий с 1 января 2018 года.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.