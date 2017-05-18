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В Департаменте градостроительства и архитектуры избран проект для реконструкции Шулявского путепровода – профильные специалисты единогласным решением поддержали вариант, разработчиками которого является «Киевдормостпроект», мообщает пресс-служба КГГА.

Финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода специалисты выбирали по таким основным критериям: стоимость, сроки строительства, пропускная способность, количество полос движения и длина инженерных сетей, подлежащих перекладке.

Построить новый путепровод обещают за 12 месяцев. Например, китайский вариант предлагали построить за 30 месяцев, проект трехуровневой развязки с реверсивным распределительным кольцом – за 36 месяцев, развязку, разработчиком проекта которой является Институт комплексного проектирования объектов строительства, - за 24 месяца.

«В финансовом плане выбранный вариант является наиболее оптимальным. Его стоимость – 400 млн гривен. Для сравнения стоимость других проектов должна стоить от 760 до 950 млн гривен», - сообщили в КГГА.

Напомним, в конце марта на заседании архитектурно-градостроительного совета было представлено семь вариантов реконструкции. В ходе обсуждения специалисты выбрали четыре проекта, которые были направлены на дальнейшую разработку.
ForUm

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