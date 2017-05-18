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В Винницкой области предупреждено проведение незаконной акции, которая имела целью дискредитацию органов государственной власти.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, акцию «заказали» российские спецслужбы.

«В рамках начатого по ст. 111 УК Украины «Государственная измена» уголовного производства, у представителей пророссийской политической силы по месту жительства, транспортном средстве, а также офисном помещении проведены обыски, во время которых изъяты конспиративные средства связи, пророссийская агитационная символика, схемы блокировки автодороги международного значения возле Винницы, а также наличные денежные средства, которые предназначались для организации мероприятия», - говорится в сообщении.

Благодаря действиям правоохранителей, профинансированная иностранной организацией акции, не состоялась.

Следователи (розыскные) действия продолжаются.
ForUm

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