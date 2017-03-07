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Вчера, 6 марта, на заседании секции градостроительного совета были выбраны 3 проекта реконструкции Шулявского путепровода, сообщает перс-служба КГГА.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, в конце этого года столичные власти планируют начать строительство транспортной развязки на Шулявке. Реконструкция путепровода тоже была запланирована на 2017 год.

Спасибко отметил, что в конце 2016 года заказчиком реконструкции КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» был подписан договор на разработку технико-экономического обоснования реконструкции путепровода.

«Сегодня мы видим первые результаты этой работы - 7 вариантов реконструкции. Все они прошли транспортную модель», - отметил он.

По словам заместителя председателя КГГА, перед разработчиками в техническом задании были поставлены основные принципиальные задачи. «Очень важным является продолжение работы и проспекта Победы и Шулявского путепровода. Мы ни в коем случае не остановим эти транспортные артерии города. Вторым важным принципом, по которому будет выбран проект реконструкции - это сама пропускная способность, которую продемонстрирует транспортная модель. И третьим важным принципом является стоимостная составляющая реконструкции», - рассказал он.

По итогам заседания секции градсовета три варианта проекта были направлены на дальнейшую разработку и доработку и будут рассмотрены на следующем заседании секции градостроительного совета.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.

28 февраля движение по путепроводу возобновили в ограниченном режиме.
ForUm

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