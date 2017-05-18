В ближайшие месяцы необходимо наработать изменения в Конституцию в части крымской автономии.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады, сообщает УНИАН.

«Следовательно, делаем все для того, чтобы, наконец, уже в ближайшие месяцы разработать изменения и дополнения в Конституцию Украины и так переформатировать крымскую автономию, чтобы укрепить украинскость на крымской земле», - подчеркнул он.

По его словам, необходимо учесть право крымскотатарского народа на самоопределение на своей земле.

Он напомнил, что сегодня в 12 часов состоится минута молчания по всей Украине и во многих странах мира, чтобы почтить память крымских татар, погибших во время геноцида.

Также он сообщил, что в 18 часов на Майдане Незалежности состоится собрание в поддержку крымских татар, которые «сегодня утром в оккупации пытаются выходить на улицы и поднимают украинские и крымскотатарские флаги».

«Это будет демонстрация поддержки из Киева людей в Крыму», - сказал Чубаров.

Он отметил, что «российская оккупация направлена на физическое уничтожение крымскотатарского народа». «В своем маниакальном стремлении очистить Крым от его коренных жителей и заселить полуостров россиянами, Путин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина, по приказу которого крымскотатарский народ был подвергнут тотальной депортации со своей исторической Родины 18 мая 1944 года», - подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что проходят многочисленные обыски в домах крымских татар, запрещена деятельность Меджлиса крымских татар и судебное преследование его членов и общественных активистов, немотивированные массовые задержания людей.

Председатель Меджлиса подчеркнул необходимость освобождения Крыма от российских оккупантов. Чубаров выразил благодарность за поддержку украинским народом крымскотатарского народа.