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В Кабмине объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта 110

Уже через две-три недели очереди за биометрическими паспортами в Украине уменьшатся. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представители Миграционной службы.

Отмечается, что у центров выдачи биометрических паспортов в Киеве с пяти утра люди занимают места в очередях. После подписания в Европарламенте документа об отмене виз для граждан Украины образовался ажиотажный спрос на документы.

«Ситуация с получением биометрических паспортов усложняется началом сезона отпусков. Представители миграционной службы уверяют, что через две-три недели ажиотаж спадет и на оформление документа потребуется не более 15-20 минут», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, по состоянию на 11 мая около 3,3 миллиона граждан Украины оформили биометрические паспорта для выезда за границу.
ForUm

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