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Вчера, 17 мая, в Донецкой области российско-террористические войска обстреляли позиции контрольного поста «Марьинка», где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что огонь они открыли около 21:00 из стрелкового оружия. Обстрел боевики вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории.

«Никто из украинских защитников не пострадал. К тому времени пропускные операции на этом дорожном направлении уже не осуществлялись, поэтому пострадавших среди гражданских тоже нет», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские наемники неоднократно осуществляют обстрелы дорожных коридоров и позиций, где несут службу пограничники. Всего с начала года зафиксировано почти 30 обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины.
ForUm

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