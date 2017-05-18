также в разделеОбщество
Суд перенес рассмотрение дела Януковича
«Киевстар» заблокировал доступ к запрещенным российским сайтам 19
Суд разъяснит Януковичу формат участия в заседании 16
В Миграционной службе рассказали, когда исчезнут очереди за «биометрикой» 26
УПЦ: «ОПГ» Рада может узаконить захват церковного имущества, но она не сможет у матери-церкви отнять ее детей 39
Оболонский суд продолжил рассмотрение дела Януковича 42
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа 49
Указ Порошенко о запрете российских сайтов обжаловали в суде 785
Суд отказался арестовывать Перелому 39
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки 30
ГосЧС снова предупреждает украинцев о заморозках 128
В Госдепе США раскритиковали запрет российских сайтов в Украине 233
Деканоидзе не знала о фактах в деле Шеремета, обнаруженных журналистами 104
Безвиз с ЕС: названа минимальная сумма для пересечения границы 787
Португалия уже выбрала город и арену для «Евровидения-2018» 62
17 мая. Картина дня 75
Янукович не выйдет завтра на связь с киевским судом 58
В Кабмине объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта 110

Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая в Днипре. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Следователями по делу о столкновениям, которые произошли в Днипре 9 мая, задержан еще один подозреваемый, который ранее был объявлен в розыск. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство)», – написала она.

По словам Сарган, прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики. 

12 мая в Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре. 13 мая он был арестован.

По состоянию на 17 мая установлены 25 лиц из тех, кто спровоцировал потасовку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года