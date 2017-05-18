Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая в Днипре. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Следователями по делу о столкновениям, которые произошли в Днипре 9 мая, задержан еще один подозреваемый, который ранее был объявлен в розыск. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство)», – написала она.

По словам Сарган, прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

12 мая в Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре. 13 мая он был арестован.

По состоянию на 17 мая установлены 25 лиц из тех, кто спровоцировал потасовку.