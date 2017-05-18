В поселок Ольшаны Харьковской области, где ранее произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб один человек и трое получили ранения, ввели спецназ. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер полиции области Елена Баранник.

«Действительно, патрулируют, в том числе, бойцы батальона особого назначения, на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействовано более полусотни правоохранителей», - сообщила спикер полиции.

По ее словам, ситуация на месте под контролем.

Напомним, 16 мая в поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области возле здания поселкового совета произошла массовая драка с применением оружия. Правоохранители задержали трех активных участников драки.