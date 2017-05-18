также в разделеОбщество
ДТП в Турции: Большинство украинцев выписаны из больниц 7
Блокировка российских почтовых сервисов может навредить авиапассажирам 8
По делу Януковича допросят более 150 свидетелей 5
ГПУ объявила подозрение Сталину и Берии по делу о депортации крымских татар 18
На Днепропетровщине маршрутка врезалась в «КрАЗ», пострадали 7 человек 18
Поезд из Ковеля в Хелм запустят в середине июня 13
В Украине заблокировали счета «Яндекса» 97
В Чернигове памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве 40
Гаврилюк набросился на блогера в Раде 189
Арбузов хочет вернуться в Украину 50
Порошенко вошел в пятерку самых богатых чиновников 77
Адвокаты Арбузова сообщили о прекращении его розыска Интерполом 37
Суд перенес рассмотрение дела Януковича 27
«Киевстар» заблокировал доступ к запрещенным российским сайтам 99
Суд разъяснит Януковичу формат участия в заседании 27
В Миграционной службе рассказали, когда исчезнут очереди за «биометрикой» 45
УПЦ: «ОПГ» Рада может узаконить захват церковного имущества, но она не сможет у матери-церкви отнять ее детей 81
Задержан еще один участник столкновений в Днипре 27

В поселок Ольшаны Харьковской области, где ранее произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб один человек и трое получили ранения, ввели спецназ. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер полиции области Елена Баранник.

«Действительно, патрулируют, в том числе, бойцы батальона особого назначения, на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействовано более полусотни правоохранителей», - сообщила спикер полиции.

По ее словам, ситуация на месте под контролем.

Напомним, 16 мая в поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области возле здания поселкового совета произошла массовая драка с применением оружия. Правоохранители задержали трех активных участников драки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года