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Правоохранители задержали трех активных участников драки в поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области, закончившейся стрельбой, сообщили ForUm’у в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в течение суток проведен осмотр места происшествия, установлены свидетели, изъяты вещественные доказательства.

Трех активных участников схватки - местных жителей (1965, 1974, 1979 г. р.) - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Один из них - депутат областного совета от партии «Видродження». Сегодня им будет объявлено подозрение по ч.4 ст. 296 УК Украины. Прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Напомним, 16 мая в поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области возле здания поселкового совета произошла массовая драка с применением оружия.
ForUm

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