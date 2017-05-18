также в разделеСтолица
В Киевсовете активисты устроили драку и прорвались в зал заседаний 27
С арки Дружбы народов убрали «радугу» 374
В Киеве задержан организатор убийства черкасского журналиста 35
Крещатик открыли для автомобилей 34
Мужчина, убивший одним ударом курильщика, сдался прокуратуре 882
Киевские власти объяснили, почему подорожала холодная вода 290
Центр Киева взяли под усиленную охрану 199
Киевляне снова могут оплачивать квитанции за коммуналку в «Укрпочте» 104
В киевском метро пассажир упал на рельсы 774
Возле метро «Левобережная» эвакуатор протаранил отремонтированный мост 239
В Киеве проведут перепись населения 109
Софийскую площадь планируют отремонтировать 30
Устройство в офисе «Нацкорпуса» оказалось тротиловой взрывчаткой 145
«Нацкорпус» заявил о минировании своего офиса 59
В Киеве сотрудник НАБУ на «Лексусе» врезался в трактор и микроавтобус 57
Холодная вода для киевлян подорожала на 15% 118
Шулявский мост в Киеве построят китайцы 59
В центре Киева, убегая от полиции, девушка совершила тройное ДТП 112

В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину, расположенный в Мариинском парке возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает 112 Украина.

На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник.

В столичной полиции инцидент пока не комментируют.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле Верховной Рады, не подлежит демонтажу.

Николай Ватутин - советский военачальник. Во времена Второй мировой войны командовал Первым украинским фронтом. Также участвовал в борьбе против повстанческой армии Нестора Махно и устанавливал советскую власть в районе городов Луганска и Старобельска.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года