В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину, расположенный в Мариинском парке возле здания Верховной Рады. Об этом сообщает 112 Украина.
На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник.
В столичной полиции инцидент пока не комментируют.
Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле Верховной Рады, не подлежит демонтажу.
Николай Ватутин - советский военачальник. Во времена Второй мировой войны командовал Первым украинским фронтом. Также участвовал в борьбе против повстанческой армии Нестора Махно и устанавливал советскую власть в районе городов Луганска и Старобельска.
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