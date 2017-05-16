В Харьковской области в селе Ольшаны произошел вооруженный конфликт между местными жителями, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, в результате столкновения четверо мужчин с ранениями доставлены в районную больницу, один из пострадавших скончался.

«Информация о происшествии поступила в дежурную часть Дергачевского отдела полиции в 10:28 от местных медиков. На место сразу отправилось руководство областной милиции и следственно-оперативная группа. На момент прибытия полиции конфликтная ситуация уже утихла», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялась травматическое оружие.

В полиции отметил, что в отдел полиции доставлены несколько человек - участники конфликта с обеих сторон. Всего в схватке приняли участие около 20 человек. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1, 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Осмотр места происшествия продолжается.