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В Государственном департаменте США раскритиковали введение Украиной санкций против ряда российских сайтов и социальных сетей.

«Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы», – говорится в заявлении, сообщает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос о возможной предварительной коммуникации между США и Украиной по поводу введения этого шага, представитель Госдепартамента сказал, что он не может комментировать «частные дипломатические разговоры относительно этого отдельного вопроса, но мы постоянно вовлечены в дискуссии с правительством Украины о важности поддержки свободы слова».

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

Генсек Совета Европы Турбьерн Яглад выразил обеспокоенность решением Киева о санкциях против ряда российских сайтов.

В то же время в НАТО заявили, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова. 
ForUm

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