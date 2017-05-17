также в разделеЭкономика
Страховой стаж для пенсий можно будет докупить
Промышленный Комитет поддержал продление действия экспортной пошлины на металлолом 11
Трудовой стаж для выхода на пенсию планируют повысить до 35 лет 140
Для шахтеров планируют ввести накопительную пенсионную систему 50
Кабмин намерен частично отменить назначение пенсий по выслуге лет 252
280 украинских предприятий имеют право экспорта в ЕС 21
Кабмин принял проект пенсионной реформы 180
Суд разрешил возобновить дело о хищениях в банке Бахматюка 36
Миссия МВФ начала работу в Украине 95
Суд отклонил кассацию «Газпрома» на выплату штрафа по решению АМКУ 390
«Газпром» увеличил поставки газа на Донбасс 61
В I квартале экономика Украины выросла на 2,4% 50
НБУ предупреждает украинцев об активизации кибермошенников 44
Украина и Израиль ускорят создание ЗСТ 75
В Донецкой области живут 63 миллионера 52
Порошенко пояснил, как его банк увеличил прибыль на 278% 226
S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне B-/В 45
Решение об использовании конфискованных у Януковича денег примет Рада 32

Для осовременивания пенсий в 2017 году необходимо 12 миллиардов гривен. Об этом в ходе презентации пенсионной реформы заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Дополнительная потребность в средствах на проведение осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года составляет 12 миллиардов гривен и около 800 млн грн для того, чтобы приблизить повышение социальных стандартов с 1 октября, а не с 1 декабря. В целом эта сумма составляет 12 млрд грн», - сказал он.

По словам Гройсмана, за 4 месяца этого года правительство уже обеспечило поступления в Пенсионный фонд дополнительных 7,9 млрд грн от повышения минимальной зарплаты.

«Ожидается, что до конца года дополнительные поступления в Пенсионный фонд составят более 4 млрд грн, которые будут направлены на выплату необходимых 12 млрд грн. Таким образом, средства с 1 октября у нас уже есть», - отметил Гройсман.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года