Для осовременивания пенсий в 2017 году необходимо 12 миллиардов гривен. Об этом в ходе презентации пенсионной реформы заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Дополнительная потребность в средствах на проведение осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года составляет 12 миллиардов гривен и около 800 млн грн для того, чтобы приблизить повышение социальных стандартов с 1 октября, а не с 1 декабря. В целом эта сумма составляет 12 млрд грн», - сказал он.

По словам Гройсмана, за 4 месяца этого года правительство уже обеспечило поступления в Пенсионный фонд дополнительных 7,9 млрд грн от повышения минимальной зарплаты.

«Ожидается, что до конца года дополнительные поступления в Пенсионный фонд составят более 4 млрд грн, которые будут направлены на выплату необходимых 12 млрд грн. Таким образом, средства с 1 октября у нас уже есть», - отметил Гройсман.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.