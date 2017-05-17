Апелляционный суд отменил для одного из подозреваемых в столкновениях, произошедших в Днипре 9 мая, возможность избежать пребывания под стражей путем внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Как сообщалось ранее, выбирая меру пресечения подозреваемому в совершении преступлений во время праздничных мероприятий 9 мая, суд первой инстанции предусмотрел для него возможность выхода из-под стражи под залог в 128 тыс. грн.

Такое решение было обжаловано прокуратурой Днепропетровской области.

9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.