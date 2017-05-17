также в разделеЭкономика
Кабмин намерен частично отменить назначение пенсий по выслуге лет 37
Кабмин принял проект пенсионной реформы 87
Суд разрешил возобновить дело о хищениях в банке Бахматюка 25
Миссия МВФ начала работу в Украине 93
Суд отклонил кассацию «Газпрома» на выплату штрафа по решению АМКУ 389
«Газпром» увеличил поставки газа на Донбасс 59
В I квартале экономика Украины выросла на 2,4% 49
НБУ предупреждает украинцев об активизации кибермошенников 43
Украина и Израиль ускорят создание ЗСТ 74
В Донецкой области живут 63 миллионера 51
Порошенко пояснил, как его банк увеличил прибыль на 278% 225
S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне B-/В 45
Решение об использовании конфискованных у Януковича денег примет Рада 32
В Украине выросла денежная масса 205
МАУ вводит low cost тарифы 83
В Украине стало на четверть меньше миллионеров 79
В 2016 году убытки украинских банков достигли почти 200 миллиардов 104
Данилюк: Нового главу НБУ назначат до сентября 63

На сегодняшний день право экспорта своей продукции на территорию Европейского Союза имеют 280 украинских предприятий, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«Из этого количества 100 предприятий – производители продукции для потребления человеком, а это молоко и молочные продукты, мясо птицы, продукты из мяса птицы, рыба и рыбопродукты, яйца и яйцепродукты, мед пчелиный, живые виноградные улитки и некоторая другая продукция. В общем, мы достаточно позитивно оцениваем динамику нашего сотрудничества», - сообщил председатель ведомства Владимир Лапа.

Он заявил, что Госпродпотребслужба очень ответственно относится к инспектированию предприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции на территорию Евросоюза.

Первое заседание Подкомитета по управлению санитарными и фитосанитарными мерами (СФМ) Комитета Ассоциации Украина - ЕС в торговом составе состоялось 16 мая в Киеве под сопредседательством Лапы и начальника отдела двусторонних международных отношений генерального директората по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии (DG «SANTE») Ван Дика.

Участники заседания также обсудили, в частности, перспективы экспорта украинской говядины в ЕС. В этом направлении стороны определили задачи, которые нужно выполнить, и конкретизировали действия каждой из сторон.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года