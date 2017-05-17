На сегодняшний день право экспорта своей продукции на территорию Европейского Союза имеют 280 украинских предприятий, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«Из этого количества 100 предприятий – производители продукции для потребления человеком, а это молоко и молочные продукты, мясо птицы, продукты из мяса птицы, рыба и рыбопродукты, яйца и яйцепродукты, мед пчелиный, живые виноградные улитки и некоторая другая продукция. В общем, мы достаточно позитивно оцениваем динамику нашего сотрудничества», - сообщил председатель ведомства Владимир Лапа.

Он заявил, что Госпродпотребслужба очень ответственно относится к инспектированию предприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции на территорию Евросоюза.

Первое заседание Подкомитета по управлению санитарными и фитосанитарными мерами (СФМ) Комитета Ассоциации Украина - ЕС в торговом составе состоялось 16 мая в Киеве под сопредседательством Лапы и начальника отдела двусторонних международных отношений генерального директората по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии (DG «SANTE») Ван Дика.

Участники заседания также обсудили, в частности, перспективы экспорта украинской говядины в ЕС. В этом направлении стороны определили задачи, которые нужно выполнить, и конкретизировали действия каждой из сторон.