также в разделеСтолица
Киевские власти объяснили, почему подорожала холодная вода 271
Центр Киева взяли под усиленную охрану 195
Киевляне снова могут оплачивать квитанции за коммуналку в «Укрпочте» 91
В киевском метро пассажир упал на рельсы 696
Возле метро «Левобережная» эвакуатор протаранил отремонтированный мост 232
В Киеве проведут перепись населения 104
Софийскую площадь планируют отремонтировать 29
Устройство в офисе «Нацкорпуса» оказалось тротиловой взрывчаткой 145
«Нацкорпус» заявил о минировании своего офиса 57
В Киеве сотрудник НАБУ на «Лексусе» врезался в трактор и микроавтобус 54
Холодная вода для киевлян подорожала на 15% 113
Шулявский мост в Киеве построят китайцы 57
В центре Киева, убегая от полиции, девушка совершила тройное ДТП 103
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину 370
В Киеве столкнулись две легковушки, погибли три человека 294
Аэропорт «Киев» закроют на 10 дней 41
Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 78
Крымчанин отобрал элитную квартиру у сотрудника посольства в Киеве 98

Мужчина, которого разыскивали в связи с убийством человека вблизи ресторана Макдональдс на Оболони в Киеве, задержан, ему сообщено о подозрении.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, накануне подозреваемый добровольно явился с повинной в Киевскую местную прокуратуру №5 (Оболонский район).

«После проведения опознания одним из свидетелей мужчине сообщено о подозрении в убийстве. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 29 апреля у ресторана Макдональдс возле станции метро «Минская» между двумя молодыми мужчинами возник конфликт на почве курения в общественном месте. В разгаре один мужчина ударил другого кулаком в голову, в результате чего последний скончался на месте. Злоумышленник после совершенного скрылся с места преступления.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

353
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года