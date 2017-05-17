Мужчина, которого разыскивали в связи с убийством человека вблизи ресторана Макдональдс на Оболони в Киеве, задержан, ему сообщено о подозрении.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, накануне подозреваемый добровольно явился с повинной в Киевскую местную прокуратуру №5 (Оболонский район).

«После проведения опознания одним из свидетелей мужчине сообщено о подозрении в убийстве. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 29 апреля у ресторана Макдональдс возле станции метро «Минская» между двумя молодыми мужчинами возник конфликт на почве курения в общественном месте. В разгаре один мужчина ударил другого кулаком в голову, в результате чего последний скончался на месте. Злоумышленник после совершенного скрылся с места преступления.