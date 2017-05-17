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Ситуация в зоне проведения АТО в течение минувших суток существенных изменений не претерпела – остается сложной, однако стабильной и контролируемой украинским военными. Об этом сообщает пресс-центр штаба.  

На протяжении прошедших суток потерь среди военнослужащих ВС Украины не было.

Всего в течение минувших суток противник 43 раза открывал огонь по позициям сил АТО вдоль всей линии разграничения.

Так, на приморском направлении горячими точками остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово.

«Там боевики вечером обстреливали позиции традиционно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. У Широкино и Водяного также использовали вооружение БМП, неподалеку Павлополя – минометы калибра 82 мм, в районе Марьинки – крупнокалиберные пулеметы, у Красногоровки – 82-мм минометы и противотанковий ракетный комплекс.

На донецком направлении НВФ вечером сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки. Ее пригород и некоторые позиции южнее боевики обстреливали из 120-мм минометов и вооружения танка. Одна вражеская мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки. К счастью, на этот раз никто из местных жителей не пострадал. У Верхнеторецком противник бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По украинским воинам вблизи Новолуганского НВФ вели огонь из вооружения БМП.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 8 эпизодов применения НВФ оружия. Здесь противник вел огонь из 120-мм минометов по укреплениям вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. Там же иногда НВФ применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 82 мм.  
ForUm

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