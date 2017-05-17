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Президент Украины (1991–1994) Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил источник в окружении бывшего главы государства. Собеседник отметил, что операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве, Кравчуку поставили четыре стента. 

«При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате», – добавил источник.

83-летний Леонид Кравчук в 1990–1991 годах был председателем Верховного Совета (позже – Верховной Рады) Украины, объявившего о независимости государства. В 1991 году выиграл первые демократические выборы в стране после распада СССР. С 1994-го по 2006 год был депутатом Верховной Рады.
 
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