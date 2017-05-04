В Киеве возле McDonald's у станции метро «Минская» прохожий убил мужчину, который курил в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции.

В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что у заведения быстрого питания лежит человек без признаков жизни.

На момент прибытия следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть мужчины. Правоохранители выяснили, что неизвестный сделал пострадавшему замечание из-за того, что он курил в неположенном месте и ругался на прохожих. В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо – и он упал на асфальт.

Для окончательного выяснения причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительному заключению медиков, 34-летний киевлянин умер в результате черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет ограничением свободы или лишения свободы на тот же срок.

Усилия правоохранителей направлены на задержание подозреваемого в совершении преступления.

Столичные полицейские просят возможных свидетелей происшествия обратиться в полицию.