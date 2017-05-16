В штабе антитеррористической операции опровергли информацию о занятии незаконными вооруженными формированиями новых позиций в серой зоне вблизи населенного пункта Пески, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня, 16 мая, некоторые средства массовой информации распространили сообщение пресс-центра штаба АТО о «частично занятых новых позициях российско-террористическими войсками в серой зоне вблизи населенного пункта Пески», которое приобрело значительную огласку», – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что указанная информация не соответствует действительности, и была неверно изложена и освещена. «Военнослужащие сил АТО ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут», – отметили в штабе.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что члены незаконных вооруженных формирований частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески.

Позже данная информация была удалена.