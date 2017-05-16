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Члены незаконных вооруженных формирований частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески у временно оккупированного Донецка.  Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Боевики сначала открыли огонь из всего стрелкового оружия. Далее начала работать вражеская артиллерия, под прикрытием которой террористы пошли в наступление. Наши десантники были готовы к этому и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Войдя в серую зону, подразделения НВФ почувствовали сильное сопротивление и остановились –  атака была прекращена», - говорится в сообщении.

Сейчас боевики активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции, а три дня назад в результате вражеского минометного обстрела трое украинских десантников получили ранения.

Кроме того добавил, что противник постоянно использует для разведки беспилотники, а в ночное время работают диверсионно-разведывательные группы.  
ForUm

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