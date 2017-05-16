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Команда «ВКонтакте» всегда обходила политику стороной и намерена защищать интересы всех своих пользователей. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского офиса «ВКонтакте» Влад Леготкин, комментируя введение Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций против российской соцсети.

«ВКонтакте» — самая популярная социальная сеть в Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 миллионов жителей страны. Украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями», – отметил он. 

По словам Леготкина, команда «ВКонтакте» всегда обходила политику стороной. «Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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