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Необходимо внести изменения в законодательство для того, чтобы запрет социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» начал действовать.

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает Укринформ.

«Что касается дальнейших действий, то, безусловно, важно понимать, что нужно принимать следующие законодательные инициативы, в том числе относительно того, что касается ответственности за невыполнение этого указа и, безусловно, технического обеспечения невозможности функционирования как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины», - сказал Шкиряк.

По его словам, МВД уже работает над разработкой поправок в действующее законодательство и новыми законопроектами.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисам Yandex.

 
ForUm

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