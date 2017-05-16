Цены на ягоды и фрукты вырастут на 10-15%. Избежать дефицита помогут импорт и домашние хозяйства

На потребительском рынке неспокойно - украинцы боятся остаться без ягод и фруктов. Причина - аномально холодное начало мая, из-за которого обмерзла часть будущего урожая фруктовых деревьев и ягодных культур. С такими же проблемами столкнулись соседние страны, которые традиционно поставляют в Украину плодоовощную продукцию. Из-за заморозков убытки подсчитывают в Польше, Германии и Молдове.

LIGA.net разбиралась, какие последствия будут иметь майские заморозки, кто насытит украинский рынок и какими будут цены на ягоды и фрукты.

Фруктовые запасы

Отраслевые эксперты называют потери очень серьезными. «В Украине катастрофа. Погибло около 50% урожая, а это - около 1 млн т продукции», - рассказал LIGA.net глава отраслевой ассоциации Укрсадпром Дмитрий Крошка. Аналогичную оценку дают в Украинском клубе аграрного бизнеса. «Ситуация сложная. По нашим подсчетам, около 50% урожая фруктов и ягод мы потеряли», - говорит эксперт УКАБ Александр Донченко. Больше всего, по его словам, пострадали культуры ранних сортов.

По данным ассоциации Укрсадпром, крупнейшие площади среди плодово-ягодных культур в Украине занимают ягодные и косточковые насаждения.

При этом наибольшее количество плодоносных растений - среди семечковых (яблоки, груши) и косточковых культур (вишни, черешни, абрикосы, персики, сливы и пр.).

Их общий урожай в 2016 году - чуть более 2 млн т. Если прогнозы экспертов оправдаются, в текущем году результат будет вдвое меньшим.

Какими будут цены

Подорожание фруктов и ягод потребители ощутили уже сегодня. Если в марте килограмм яблок стоил 10-15 грн, то сейчас придется отдать от 15 до 22 грн. «Нынешние цены на яблоки, скорее всего, продержатся до августа», - прогнозирует эксперт аграрных рынков Денис Марчук. Причина в сезонности культуры. Первый урожай летних сортов начнут собирать в середине июля, но на рынке яблок все равно будет недостаточно. Не только из-за заморозков. Сельхозпроизводители в Украине предпочитают выращивать яблоки поздних сортов.

На юге страны уже начали собирать раннюю черешню. Сейчас для оптовых покупателей она стоит 40-50 грн за килограмм. «Черешня почувствовала на себе весенние заморозки, поэтому ожидать существенного ценового падения не приходится», - говорит Марчук.

Сезон тепличной клубники из-за холодной весны в этом году стартовал в начале мая - на 7-10 дней позже, чем в 2016-м. Тогда клубника появилась на рынке в 20-х числах апреля. «Первыми открыли сезон клубники хозяйства Херсонской области со 120-140 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году. Цена на украинскую клубнику в начале сезона фактически соответствовала цене импортных ягод, которые завозят в Украину из Испании», - отмечает Марчук. К середине мая производители-оптовики снизили цены до 55-65 грн за кг. Но это все равно почти на треть дороже, чем в прошлом году.

В отличие от черешни, клубника находится ближе к земле и под пленкой, поэтому ухудшение погодных условий в конце апреля почти не отразилось на потенциальном урожае», - говорит Марчук. По его прогнозам, во второй половине мая клубника от производителя подешевеет до 15-20 грн за кг.

Донченко из УКАБ считает, что предложение фруктов и ягод снизится ввиду неурожая, но цены вырастут только на 10-15%. «Дело в том, что украинские потребители очень чувствительны к подорожанию, дорогие товары им просто будут не по карману», - поясняет он. Поставщиками импортных фруктов так и останутся «подмерзшие» за компанию с Украиной Польша, Молдова, Испания.

По официальной статистике, более 80% плодово-ягодной продукции производится не частными предприятиями, а в домашних хозяйствах. «Бабушек в переходе никто не считает, но смогут ли частные торговцы насытить рынок - большой вопрос», - говорит он.

Частные производители, скорее всего, понесут убытки. Как рассказывает Донченко, в Украине не развиты инструменты страхования урожая от агроклиматических рисков. «Если бы садоводы страховали свои потери, то компенсировать убытки приходилось бы не за счет налогоплательщиков, а через страховые компания», - поясняет Донченко.

Дмитрий Крошка из Укрсадпрома видит в ситуации на рынке фруктов и ягод еще один риск. «К Украине большой интерес проявляют европейские переработчики, однако из-за дефицита сырья, настигшего нас в текущем году, скорее всего, больших контрактов нам ожидать не стоит», - отмечает он.