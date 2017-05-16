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Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины.

За соответствующий закон  №6116 проголосовали 238 нардепов, сообщается на сайте парламента.

Согласно закону, абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут вступать в вузы на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей на конкурсной основе только по результатам вступительных испытаний в пределах установленной квоты объемом 1 000 мест госзаказа, которая распределяется между вузами в порядке, определенном Кабинетом Министров.

Отмечается, что в данных вузах для студентов с оккупированных территорий будет предусмотрено углубленное изучение украинского языка.

 
ForUm

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