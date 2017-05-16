Высший хозсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решения судов предыдущих инстанций, которые обязали его выплатить штраф и пеню 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Такое решение во вторник огласил председательствующий судья Валентин Палий, сообщает Укринформ.

«Рассмотрев данную кассационную жалобу компании «Газпром», суд решил оставить ее без изменений», - сказал Палий.

Представители «Газпрома» после судебного заседания отказались комментировать решение суда.

В то же время, представители Антимонопольного комитета, который принимал решение взыскать пеню и штраф с «Газпрома», довольны результатами судебного заседания.

«Мы считаем, что это решение является вполне законным», - сказал представитель АМКУ Михаил Новицкий журналистам после судебного заседания.

Он добавил, что представители «Газпрома» могут также подать кассацию еще в Верховный Суд, «и я считаю, что они воспользуются этой возможностью, но, по моему мнению, к иному результату это не приведет».

Как сообщал ForUm, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

12 апреля «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но этот иск так и не был принят к рассмотрению.

5 декабря Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску.