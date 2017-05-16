Полиция допросила предположительно следившего за журналистом Павлом Шереметом экс-сотрудника Службы безопасности Украины Игоря Устименко. Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

«Видимо, с ним (Устименко) следователь закончил следственные действия», - сказал он.

При этом Князев отказался ответить на вопрос ведущей, известно ли было полиции об Устименко до выхода фильма-расследования «Убийство Павла».

Глава Нацполиции подчеркнул, что полиция намерена сотрудничать с журналистами, которые подготовили данное расследование.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

14 мая Президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции заявил, что Устименко вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета на понедельник, 15 мая.