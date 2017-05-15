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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах провести перепись населения в столице в ближайшее время.

«Последний раз перепись населения в Киеве проходила в 2002 году. Тогда установили цифру 2 млн 800 тыс. людей. Мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 млн людей», - сказал мэр в эфире 112 Украина.

Также Кличко заявил, что отсутствие безработицы в Киеве является показателем развития города.

«Более того, мы сравнивали города, в Киеве отсутствует безработица, более 530 тыс. каждое утро приезжает в Киев на работу, вечером уезжает, потому что здесь есть работа. Это очень важно. Это для нас показатели развития города», - добавил городской голова.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева инициирует перенос Всеукраинской переписи населения с 2020 года на декабрь 2018 года
ForUm

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