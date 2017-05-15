также в разделеОбщество
15 мая. Картина дня 18
Украина требует расследовать факт домогательства к сотруднице ОБСЕ в «ЛНР» 31
Прокуратура обжаловала залог для днепропетровского «титушки» 18
Украина требует согласовать списки верификации и назвать дату освобождения пленных 23
Кабмин запустил 3D-туры по своим кабинетам 15
Розенко считает, что перед ONUKA нужно извиниться 49
Трое бойцов Нацполиции отстранены из-за стычек в Днипре 36
Дебют на ТВ: Жена Порошенко показала, как нужно разминаться 78
Арестованный в Днипре по подозрению в стычках 9 мая вышел под залог 34
В прокуратуре объяснили, почему суд отпустил скандального пранкера 77
На Донетчине полиция задержала информаторшу НВФ 43
МИД советует украинцам не ездить в Йемен 29
В Николаеве член «Наждака» пытался создать «спящую армию» 64
Организаторы «Евровидения» прокомментировали инцидент с голыми ягодицами 114
Устименко пришел на допрос по делу Шеремета 47
Стало известно, что спонсор Яроша, охранники которого прострелили таксисту ноги, – Филатов 406
Чубаров собрался в Крым на суд по делу Чийгоза 70
Седюк объяснил, зачем снял штаны на сцене «Евровидения» 348

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министры, которые сопровождают его в поездке в Израиль, другие члены официальной делегации посетили Стену Плача в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Гройсман оставил в Стене записку, в которой попросил «спокойствия и мира для Украины и благополучия и процветания украинскому народу, а также поблагодарил Бога за поддержку Украины во времена испытаний».

Глава правительства также осмотрел новые археологические раскопки вблизи Стены и с экскурсией спустился в подземелье.

Украинские туристы и другие посетители музея, представители религиозных организаций и бизнесмены, которые находились в музее, охотно фотографировались с членами украинской делегации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года