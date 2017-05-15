Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министры, которые сопровождают его в поездке в Израиль, другие члены официальной делегации посетили Стену Плача в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Гройсман оставил в Стене записку, в которой попросил «спокойствия и мира для Украины и благополучия и процветания украинскому народу, а также поблагодарил Бога за поддержку Украины во времена испытаний».

Глава правительства также осмотрел новые археологические раскопки вблизи Стены и с экскурсией спустился в подземелье.

Украинские туристы и другие посетители музея, представители религиозных организаций и бизнесмены, которые находились в музее, охотно фотографировались с членами украинской делегации.