Президент Петр Порошенко убежден, что Украина уверенно продолжит движение в Европейский Союз.

«Наше движение в Европейский Союз никто не остановит», - заявил Президент в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба Главы государства.

При этом Порошенко отметил, что «Россия последние три года делает все, что может для того, чтобы остановить Украину». Он напомнил, что эта страна сначала применила торговую войну против Украины, когда был полностью запрещен украинский экспорт в Россию, применила информационную войну как составляющую гибридной войны и пятую колонну РФ внутри нашей страны, а также военную агрессию и незаконную аннексию Крыма. Президент также предостерег, что Россия может применить кибератаки против Украины, как она это уже сделала во время выборов в Европе и в США. Но при этом Глава государства выразил уверенность, что «наша решимость и единство не оставит ей ни единого шанса».

«Украина оказалась объединенной и решительной в своем развитии в направлении Европейского Союза», - подчеркнул Порошенко. «Безусловно, что на сегодняшний день, наше движение вперед будет продолжено. Мы не будем останавливаться на Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме», - сказал он.

«Сегодня наш решительный прогресс в Европу получил очень мощное подтверждение. Вопреки надеждам России, опровергнув их ожидания, что они найдут среди 28 стран-членов Евросоюза, среди стран-членов Шенгенской зоны, хотя бы кого-то, кто может заблокировать вступление Украины в «безвизовый клуб», мы не оставили им ни единого шанса », - отметил Президент и сообщил, что послезавтра, во время подписания в Страсбурге документов по безвизовому режиму между Украиной и Европейским Союзом, этот процесс будет завершен.

«Мы также имеем очень амбициозные планы: секторальное сотрудничество в различных сферах, в частности, энергетической, сфере торговли и услуг, сотрудничество в авиационной отрасли. Моя цель, чтобы Украина в результате своих решительных реформ стала членом Шенгенской зоны. Чтобы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах», - подытожил Порошенко.

Как известно, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.