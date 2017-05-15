Трое сотрудников полиции Днепропетровской области отстранены от службы на период расследования событий 9 мая. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

«Материалы по их действиям направлены в прокуратуру для придания им правовой оценки», - сказал он.

Князев сообщил, что комиссия под руководством начальника Департамента внутренней безопасности ведомства полковника Е. Коваля предоставила руководству Нацполиции и МВД первичные сведения о ходе служебного расследования событий 9 мая в Днипре в районе памятника Славы.

«Согласно этим сведениям, трое полицейских полка полиции особого назначения главка полиции Днепропетровщины совершали противоправные действия, которые содержат признаки уголовных преступлений», - сказал Князев.

На период завершения служебного расследования эти трое полицейских будут отстранены от несения службы.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

12 мая в Новомосковске полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» в Днипре.