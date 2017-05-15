Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины. Об этом говорится в указе №132/2017, опубликованном на сайте Главы государства.

Так, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины и утвердить его персональный состав.

«24 августа, в День независимости Украины, должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Незалежности в Киеве»,- говорится в тексте документа.

Кроме того, запланированы церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства, участников АТО.