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Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины. Об этом говорится в указе №132/2017, опубликованном на сайте Главы государства.

Так, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины и утвердить его персональный состав.

«24 августа, в День независимости Украины, должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Незалежности в Киеве»,- говорится в тексте документа.

Кроме того, запланированы церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства, участников АТО.

 

 
ForUm

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