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Днепровский суд Киева избрал пранкеру Виталию Седюку, обнажившему ягодицы на «Евровидении», меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом заявил судья, зачитывая решение, сообщает 112 Украина.

Суд возложил на подозреваемого обязанности являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать документы на выезд за границу, сообщать об изменении места жительства и т.п.

«Суд постановил применить к подозреваемому Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Указанные обязанности возлагаются на Седюка на 60 суток», - сказал судья.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

Полиция задержала его на 72 часа. 
ForUm

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